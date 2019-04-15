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Yalçın'dan Talasgücü'ne tebrik

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri’nin Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’taki tek temsilcisi Talasgücü Belediyespor’u evindeki son maçı kazanmaları nedeniyle tebrik etti.

Yalçın'dan Talasgücü'ne tebrik

Başkan Yalçın, Kadir Has Stadı Yan Açık Sahada Adana temsilcisi Kiremithanespor ile oynanan ve 3-1’lik galibiyetle sona eren mücadele nedeniyle Talasgücü Belediyesporlu futbolcu ve teknik heyeti soyunma odasında ziyaret etti. Teknik Direktör Halil Aslan ve oyuncularla tek tek tokalaşan Başkan Yalçın, kendilerini ligin bitimine bir hafta kala evdeki son maçın kazanılması nedeniyle kutladı.



Burada konuşan Başkan Yalçın, soğuk ve yağışlı havaya rağmen üstün gayretlerinden dolayı futbolcuları tebrik ederek, “Hem üşüdünüz, hem yoruldunuz, hem de ıslandınız. Tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah gelecek yıl daha güzel şeyler olacak, ama bugün için size özel bir armağanımız olsun. Bunu daha sonra kararlaştırırız. Unutmuş değiliz.” dedi.
Başkan Yalçın, oyuncuların tezahüratları eşliğinde kendilerine tatlı ikramında bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Yalçın oyuncular ve teknik heyetle hatıra fotoğrafı çekindi.
Talasgücü Belediyespor, ligin son haftasında deplasmanda Hatay temsilcisi İskenderun Belediyespor ile 21 Nisan Pazar günü saat 15.00’te karşılaşacak.
 

İHA

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