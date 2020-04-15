Yalçın, hem denetledi hem de alışveriş yaptı

Başkan Yalçın ve kaymakam güney, pazar yerine giriş çıkış, alandaki sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu gibi Koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri yerinde inceledi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yalçın ve Kaymakam Güney, kurallara uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu. Başkan Yalçın pazarda ayrıca alışveriş de yaparak esnafa hayırlı işler diledi.
Zabıta ekipleri de vatandaşların maske takarak alana girmelerine izin verirken sık sık anons yaparak mümkün olduğunca hızlı şekilde alışverişlerini tamamlamaları gerektiğine dikkat çekti.
Zabıta ekipleri de vatandaşların maske takarak alana girmelerine izin verirken sık sık anons yaparak mümkün olduğunca hızlı şekilde alışverişlerini tamamlamaları gerektiğine dikkat çekti.
Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş