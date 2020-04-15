Yalçın, hem denetledi hem de alışveriş yaptı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney ile birlikte Mevlana Mahallesinde kurulan salı pazarında hem alışveriş yaptı hem de Koronavirüs tedbirlerini denetledi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 12:36