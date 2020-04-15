Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yalçın, hem denetledi hem de alışveriş yaptı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney ile birlikte Mevlana Mahallesinde kurulan salı pazarında hem alışveriş yaptı hem de Koronavirüs tedbirlerini denetledi.

Yalçın, hem denetledi hem de alışveriş yaptı
Başkan Yalçın ve kaymakam güney, pazar yerine giriş çıkış, alandaki sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu gibi Koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri yerinde inceledi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yalçın ve Kaymakam Güney, kurallara uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu. Başkan Yalçın pazarda ayrıca alışveriş de yaparak esnafa hayırlı işler diledi.
Zabıta ekipleri de vatandaşların maske takarak alana girmelerine izin verirken sık sık anons yaparak mümkün olduğunca hızlı şekilde alışverişlerini tamamlamaları gerektiğine dikkat çekti.
 

Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Talas Belediye Başkanı Mustafa YalçınZekeriya GüneyMevlana MahallesiPazar Yeri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.