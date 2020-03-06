Yalçın: “Kadınlarımız bizim için her gün baş tacıdır” Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediyeye ait kurs merkezlerinde eğitim gören kadınları ziyaret ederek çiçek verdi. Başkan Yalçın, Kadınlar Günü programını belediye hizmet binasında görev yapan kadın personeli ziyaret ederek tamamladı.

06 Mart 2020 Cuma 12:52