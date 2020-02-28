Yalçın: “Milletimiz ve vatanımız için bir olma vaktidir” Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İdlib’de şehit olan kahraman askerlerimiz hakkında bir baş sağlığı mesajı yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, “Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde devletimiz, milletimiz ve vatanımız için bir olma vaktidir” dedi.

28 Şubat 2020 Cuma 11:40