Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yayımladığı mesajında, “Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde devletimiz, milletimiz ve vatanımız için bir olma vaktidir” diyen Başkan Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu metne yer verdi: “İdlib’de şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Büyük Türk Milletinin başı sağ olsun” ifadelerine yer verirken mesajını, “Allah ordumuzu muzaffer eylesin” diyerek tamamladı.
Haber: Selma Kara
Yalçın: “Milletimiz ve vatanımız için bir olma vaktidir”
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İdlib’de şehit olan kahraman askerlerimiz hakkında bir baş sağlığı mesajı yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, “Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde devletimiz, milletimiz ve vatanımız için bir olma vaktidir” dedi.
28 Şubat 2020 Cuma 11:40
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yayımladığı mesajında, “Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde devletimiz, milletimiz ve vatanımız için bir olma vaktidir” diyen Başkan Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu metne yer verdi: “İdlib’de şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Büyük Türk Milletinin başı sağ olsun” ifadelerine yer verirken mesajını, “Allah ordumuzu muzaffer eylesin” diyerek tamamladı.