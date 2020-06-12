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Yalçın muhtarlarla buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe genelinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek pandemi sürecinde yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Yalçın ayrıca muhtarların istek ve taleplerini dinleyerek önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek hizmet ve yatırımları değerlendirdi.

Yalçın muhtarlarla buluştu
Başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürlerinin de hazır olduğu toplantıda önce pandemi sürecinde yapılan çalışmaları özetleyen Başkan Yalçın, ardından da Millet Bahçesi, Zincidere Göleti, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi ile Ali Dağı Teleferik Hattı gibi büyük ve önemli projelerde gelinen son noktayı paylaştı.

Söz alan muhtarlar da hem istek ve taleplerini yansıttı hem de yapılan çalışmalarla ilgili teşekkürlerini aktardı. Özellikle pandemi sürecinde ortaya konulan performanstan çok memnun olduklarını ifade eden muhtarlar, mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt, sosyal yardım, sulama havuzu, temizlik, çevre düzeni, arazi yollarının bakım ve onarımı ile mezar temizliği ve kilitli parke döşenmesi gibi birçok farklı konuda memnuniyetlerini dile getirdi.

Kurumsal

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın
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