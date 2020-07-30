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Yalçın personelle bayramlaştı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın belediyede görev yapan personelle bayramlaştı.

Yalçın personelle bayramlaştı

Belediye hizmet binasında bütün odaları tek tek gezerek çalışanların bayramını tebrik eden Başkan Yalçın, “Bayramınız şimdiden mübarek olsun, Cenab-ı Allah sağlık ve sıhhat içerisinde yenilerine ulaşmayı nasip etsin. Tabi bu bayram eski bayramlar gibi değil. Mümkün olduğu kadar az kişiyle temas etmemiz lazım. Maske, mesafe ve temizlik kuralına sonuna kadar riayet etmemiz lazım. İnşallah önümüzdeki bayramlarda daha gönlümüze göre bir bayramlaşma yaparız. Ben şimdiden hepinizin ve ailelerinizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.



Girdiği odalarda çalışanlarla sohbet ederek yaptıkları işler hakkında da kısa bilgiler alan Başkan Yalçın, kolonya ve şeker ikramında bulundu.
 

Kurumsal

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