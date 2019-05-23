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Yalçın: “Şampiyonluğa oynamak gurur verici”

Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Şampiyonasında finale kalan U19 takım idmanını ziyaret ederek moral verdi.

Yalçın: “Şampiyonluğa oynamak gurur verici”

27-28 Mayıs tarihleri arasında Samsun’da oynanacak olan final karşılaşmalarından umutlu olan Onursal Başkan Mustafa Yalçın, “Gençlerimiz ile gurur duyuyoruz. 130’nun üzerindeki Türkiye’deki takımların içerisinde çeyrek final oynamış olmak, yarı final oynamak ve şampiyonluğa oynamak bizim için gurur verici. Onlar bizim gönlümüzün şampiyonu. Samsun’dan da kupa ile dönecekler umarım” dedi.
Onursal Başkan Mustafa Yalçın, idman öncesi A Takım Teknik Direktörü Halil Aslan ve U19 Takımı Teknik Direktörü Necati Karadağ ile de görüşerek son durum hakkında bilgi aldı.

İHA

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