Yalçın: “Vatandaş bize değil, biz vatandaşa ulaşıyoruz”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İHA’ya yaptığı açıklamada göreve geldiğinden bu tarafa yaşadığı süreci anlattı. Kurban Bayramı’nda Talas’ın temiz kalacağını söyleyen Yalçın, “Kurban bayramı Talas’ta bize göre çok iyi geçiyor ama bu mutluluğu bizimle paylaşanlar var zira bu yıl kurban pazarı yerimizi değiştirdik Reşadiye futbol sahası etrafı tel örgü ile çevrili ve sosyal tesisleri de vardı o bölgeyi kurban pazarı yaptık ve çevresini de kurban kesim alanı yaptık. Temizlikle alakalı personelimiz çok iyi hizmetler veriyor. Hem kurban atıkları için hem de temiz kurban eti için ayrı ayrı poşetleme ve paketleme hizmetimiz de oluyor. Diğer temizlik hizmetlerimiz de zaten 7/24 kurban bayramı başlamadan önce de devam ediyordu hala devam ediyoruz. Bunun yanında korsan bir şekilde sucuk dolduran, bıçak bileten herkese karşı bir mücadelemiz var. İbadet yerlerimiz ve mezarlıklarımızın da tamamı temizlendi” ifadelerini kullandı.



‘Belediye Mahallemizde’ Projesinin vatandaşlar tarafından çok beğenildiği kaydeden Başkan Yalçın, bu proje ile vatandaşın kendilerine değil, kendilerinin vatandaşın ayağına gittiğini belirterek, “Belediye Mahallemizde projemizin adı burada hep birlikte hareket etmeyle birlikte bir organizasyon söz konusu. Fazladan belediyemize aldığımız bir iş makinası veya eleman yok. Fazladan bir maliyette yok ama malum belediyecilikte 24. Senemdeyim sanırım buradan gelen bir tecrübe aktarımı olacak ki bizim 30 tane mahallemiz var. Bunların 23 tanesi kırsal mahalle köy demek bana daha sempatik geliyor ama şimdi ki adı kanun gereği mahalle. Buralarda şöyle yapıyoruz; Büyükşehir Belediyemizin ulaşım ve otobüs ile alakalı birimleri, kırsal alanlarla ilgili birimleri, su ve kanalizasyon idaresi aynı zamanda elektrik idaresi ve Talas Belediyesinin bütün ekibi 3 gün süreyle bir köyde daha sonra ki 3 gün başka bir köyde biraz önce ki saydığımız bu ekip 30 iş makinası 150 personel ile bir köye girdiğimizde dere tepe dümdüz bir bakım tamirat ve bir hizmet akışı oluyor buna ister hizmet atağı deyin ister hizmet seferberliği deyin güzel bir sonuç alıyoruz. Bir taraftan görevli arkadaşlarımız mezarlıkların iç ve dış temizlik işlerini yaparken diğer taraftan mezarlıkların duvarları eksikse onları örüyorlar ve bazı ekipler okulların boya badanasını yapıyorlar. Asfaltçı asfalt yaparken kaldırımcı kaldırımları yeniliyor. Bu arada su ve kanalizasyonda bir eksiklik varsa bunların bakımı yapılıyor derken köylerde her yerde sanki bir bahar temizliği gibi 3 günde bir köyün işi bitiyor. Böylelikle bir kentle kırsal mahalleler arasında ki yaşam kalitesi arasında ki makasta kapanmış oluyor. Bir kere vatandaşa dokunmak diye bir şey var, vatandaş belediyenin başkanına ve üstü düzey yetkililerine nasıl dokunacağı konusunda tereddüt yaşıyor. Biz doğrudan onlara gidersek onlarda bizim onlara ulaşmamız kolay diye düşünüyorlar. Vatandaş ararsam ulaşır mıyım diye düşünüyor aramalarına gerek yok ayaklarına kadar gidiyoruz. Bunun yanında bir de irtibat bürosu gibi bir çadır kuruyoruz bu çadırlarda da üst düzey müdürler burada oturup sıkıntıları dinliyorlar. Bu şekilde vatandaşla bire bir ilişki sağlamış oluyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz hem telefonla hem bizzat gelerek. 17 köyü tamamlamış oluyoruz 22 Eylül’e kadar. Sonra da hava muhalefeti olmazsa devam edeceğiz. Burada beni en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi de eğitim ve öğretim ile ilgili bölüm. Mesela öğrenci köyünde yıllar önce yapılmış ilkokulun tuvaleti dışarıdaydı bu iş bizim içimizi acıttı. Okulun içerisinde kullanılmayan bir oda vardı hemen o odayı tuvalete çevirdik zaten kanalizasyon ve su olduğu için de sorun çıkmadı. Eski bir öğretmen olarak eğitim adına yapılan bu desteklerden mutlu oluyorum” şeklinde konuştu.



Talas-Anayurt tramvay hattında ihale yapıldıktan sonra kazma vurulur ve işe başlanır

Yapılması planlanan Talas-Anayurt tramvay hattı hakkında bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Talas Anayurt tramvay hattı hakikatten benim de Büyükşehir Belediyesinde çalıştığım günler itibariyle olması gerektiğini karar verdiğimiz bir hat. Talas Anayurt hattı şuanda ki Hulusi Akar bulvarından başlayacak Halef Hoca caddesine dönecek oradan Timuçin caddesine dönüp Talas’ın merkezine gelecek. Ulaşım konusu kanuna göre Büyükşehir belediyesinin yetkisi ve sorumluluğunda. Büyükşehir Belediyesi de burayı projelendirmiş durumda aynı zamanda kredisini de temin etmiş durumda. Şimdi ihale yapmak kalıyor ihale yaptıktan sonra kazma vurulur ve işe başlanır. Bu yılın sonuna varmadan raylı sistemin temeli atılır düşünüyorum. Tahminimce projenin tamamlanması 2 yıl sürer bununla birlikte Talas’ta tramvay projesi tamamlanmış olacak. Tramvayın şehrimiz için gerekli olduğu şüphesiz ama şuan teknolojisi daha ileri ülkeler tramvaydan elektrikli otobüse geçiyorlar. Biz geçen yıl Amerika’da toplu taşıma konferanslarına hem de çalıştayına katıldık. Bize gösterdikleri en büyük gösterdikleri alet elektrikli otobüs oldu. Talas için elektrikli otobüs işi daha elverişli daha modern ve daha kısa zamanda faaliyete geçebilecek şekildir” dedi.



Talas ilçesinde öğrenci nüfusunun da fazla olduğuna dikkat çeken Yalçın, öğrenciler içinde çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, “Talas ilçemizde 300’ün üzerinde kafe ve restoran var bu bizim görevimiz değil ama buna da el attık Esnaf Sanatkarlar odası ile birlikte ve Ticaret Odası ile birlikte çalışıp herkesin gelişigüzel dükkan açmasını engelleyecek bir projeye başlamamız lazım. Yoksa milli servet heder oluyor. Buradan hareketle her akşam 5 binle 10 bin arasında Kayseri’den bir nüfus geliyor. Belediye bunların hepsini kontrol altında tutmak zorunda. Öğrenciler için yapacağımız en önemli şey öğrencinin hayatını çalacak, öğrenciye yanlış yaptıracak delikleri tıkamak olacaktır. Hem güvenlik açısından hem sağlık açısından bunların iyi bir şekilde kontrol edilmesi lazım. Ayrıca yurtlar bölgesinde bir kültür merkezi ve 7/24 açık kütüphane için bina temin ettik 5 katlı bir bina. Bu kütüphaneyi inşallah okullar açılanana kadar çözebilirsek çok güzel olacak. Onun dışında hanım ve genç kızlar için meslek edinme kursları açtığımız binalar var gençler için buraları daha aktif duruma getirmek durumundayız” şeklinde konuştu.



Ağaçlandırma çalışmaları devam edecek

Yalçın, “Büyükşehir Belediyesinde görev yaparken 1 milyonun üzerinde ağaç dikmiştik bundan sonra da ağaçlandırma işleri devam edecek. Ali dağının çevresi ağaçlandırılmak üzere hazır biz de her 15 günde bir grupla 100 ağaç dikerek o alanı dolaşıyoruz. Önümüzde ki hafta meclis üyelerimizle olacağız. Bayramdan sonra ki hafta gazeteciler cemiyeti ile birlikte 100 ağaç daha dikeceğiz. Ali dağının en önemli beklentisi teleferiği en üst noktaya kadar çıkarmak. Bilhassa paraşütçüler için çok ehemmiyetli bu konu. Yamaç paraşütü turizmi burada çok önde. Burası yabancı turistlerin de çok hoşuna gidiyor ayrıca Türkiye’de tek tribünü olan yamaç paraşütü alanı diye bizi tebrik ettiler” diye konuştu.



Talasgücü Belediyespor’a da destek verdiklerini belirten Başkan Yalçın, şunları söyledi:

“Talas Belediyesi geçen sezonu 8. Sırada bitirdi ligde. Önümüzde ki sezon için şöyle bir hazırlık yaptık evet şampiyon olmayı herkes ister birinci hedefimiz şampiyonluk değil alt yapımızdan 9 tane futbolcumuz direkt oynayacak. Bu konu sporcularımızın alt yapıdan profesyonelliğe adım atmasında çok önemli bir başarı ve adım. Zira U19 takımımız da şampiyon oldu bu yıl.”