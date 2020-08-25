Yalçın ve Kaymakam Dönmez’den ‘Başarı’ ziyareti

Ali Dağı’nın zirvesinde gerçekleşen yarışmalar öncesi sporcularla bir araya gelen Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, Ali Dağı’nın çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığına dikkat çekti.







“HAVA SPORLARININ HEYECANI BAŞKA”

Burada sporculara hitaben bir konuşma yapan Başkan Yalçın, Ali Dağı’nın hava sporları açısından Türkiye’nin önemli merkezlerinden birisi olduğuna vurgu yaparak, “Ali Dağı ve Ali Dağı’nda yapılan her türlü havacılık aktivitesi bizim için bir gurur. Bir spora gönül vermek önemli ama hava sporlarına gönül vermek ve bunun disiplinine tabi olmak başka bir şey olsa gerek. Bu sporun heyecanını yaşamak ayrı bir keyif. O nedenle sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum.” dedi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de düzenlenen şampiyonadan dolayı Talas Belediyesi’ni tebrik ederek, “Hepiniz ilçemize hoş geldiniz. Ben başta belediye başkanımız olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum.” diye konuştu.







“ALİ DAĞI’NI ÇOK SEVİYORUZ”

Şampiyonanın en yaşlı pilotu 69 yaşındaki Savaş Kıroğlu da 1993’ten beri Ali Dağı’ndan uçtuğunu ifade ederek, “Talas Belediyesi gibi bu spora destek veren bir belediye olduğu müddetçe bu spor çok gelişecek. Ali Dağı da hava sporları için çok elverişli bir dağ, biz burayı çok seviyoruz. Katkıları için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ederim.” dedi.

Şampiyonaya katılan diğer sporcular da hem organizasyona verdiği destekten hem de sağladığı pandemi tedbirlerinden dolayı Talas Belediyesi’ne teşekkür ederek Ali Dağı’nda yarışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yarışma 29 Ağustos cumartesi gününe kadar devam edecek.











