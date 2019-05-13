Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yalçın’dan anneler günü hediyesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye bünyesinde görevli kadın personelin Anneler Günü’nü kutladı.

Yalçın’dan anneler günü hediyesi

Başkanlık toplantı salonunda kadın çalışanlarla bir araya gelen Başkan Yalçın, sözlerine “Annelerimizin, anne adaylarımızın Anneler Günü kutlu olsun. Ahirete göçen annelerimizin de ruhlarına rahmet olsun.” diyerek başladı.
Anneliğin inancamızdaki yerine dikkat çeken Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Annelik apayrı bir duygu. İnancımızda cennetin annelerin ayakları altında olduğu belirtilerek anneliğin önemine dikkat çekilir. Gelecek nesillerin yetişmesinde siz değerli annelerimizin hakkı ödenemez. Bu nedenle annelik çok kutsaldır. Bununla birlikte Ramazan’ınız da mübarek olsun. Allah nice Ramazanlara, bayramlara ailelerinizle huzurlu bir şekilde eriştirsin, ağzımızın tadını bozmasın. Seçimin üzerinden 50 gün geçti. Bu arada Ramazan geldi. Herkesi iftardır, sahurdur tatlı bir telaş sardı. İnşallah hep birlikte nice güzel hizmetler yapmayı Cenabı Allah nasip eylesin.”
Konuşmasının ardından Başkan Yalçın, kadın personele hediyeler verdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTalasTalas Belediye Başkanı Mustafa YalçınYalçınMUSTAFA YALÇIN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.