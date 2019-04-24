Yalçın’dan Kuruköprü’ye Müjde

İnşallah Kuruköprü’ye doğalgaz gelecek.” dedi. Başkan Yalçın’ın mahallelere teşekkür ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda son olarak Kuruköprü Mahallesine giden Başkan Yalçın, vatandaşlarla buluştu. Mahallelinin içten ve yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yalçın, seçimlerde yüksek orandaki destekten dolayı kendilerine teşekkür etti.







Başkan Yalçın, Kuruköprü’deki yapılması gerekli çalışmaları planladıklarını belirterek, “Kuruköprü çok kısa zamanda nerden nereye diyebileceğimiz konuma gelecek inşallah.” diye konuştu.

“Kuruköprü’nün tamamı bize teveccüh gösterdi, Allah razı olsun.” diyen Başkan Yalçın, şöyle konuştu: “Bunun bizim için anlamı büyük. Bundan sonra da Kuruköprü bizim için çok özel olacak. Seçim kampanyamızda söylediklerimizi nasip olursa hayata geçireceğiz. Sizler her şeyin en iyisine, en güzeline layıksınız. Özellikle hanım kardeşlerimiz doğalgazın ne zaman geleceğini sordu. Konuyu ziyaretimize gelen Kayserigaz Genel Müdürümüzle görüştük. Bize imar planını siz tamamlayın, bizden de söz olsun dediler. Bu müjdeyi de buradan vermiş olayım. Gecemizi gündüzümüze katıp hem söz verdiklerimizi, hem de sizlerin Osmanlı Evi gibi çeşitli ihtiyaçlarınızı hayata geçireceğiz.” Başkan Yalçın’ın konuşması sık sık mahallelinin alkışlarıyla kesildi. Kuruköprü Muhtarı Bilal Yardım da, ziyareti ve mahallenin eksiklerinin giderilmesine yönelik çalışmaları için Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Programa AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut ve belediye meclis üyeleri katıldı.





