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Yalçın’dan ‘Malazgirt Zaferi’ mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Yalçın’dan ‘Malazgirt Zaferi’ mesajı

Mesajında Ağustos ayında elde edilen zaferlere dikkat çeken Başkan Yalçın, “Ağustos, ‘Zaferler Ayı’ olarak bilinir. Bu ay içerisinde başta Malazgirt Zaferi olmak üzere, Otlukbeli Zaferi, Çaldıran Zaferi, Mercidabık Zaferi, Belgrad’ın Fethi, Mohaç Zaferi, Kıbrıs’ın Fethi ve nihayetinde 30 Ağustos Zaferi yer alır. Bu topraklardaki mücadelemiz, Sultan Alparslan'ın Anadolu’yu fethi ile başladı, nice zaferler yaşandı ve nihayetinde 30 Ağustos Zaferi ile taçlandırıldı. Bu vesile ile bize Anadolu’nun kapılarını açan şanlı komutan Alparslan ve askerlerini bir kez daha gururla, rahmetle ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.
 

Kurumsal

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