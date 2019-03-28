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Yalçın’dan parklara ziyaret

Cumhur İttifakı Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, Mevlana, Yenidoğan, Bahçelievler mahallelerinde parklarda vakit geçiren çocuklarla ve aileleriyle bir araya geldi.

Yalçın’dan parklara ziyaret

Yalçın burada görüştüğü vatandaşlarla muhabbet etti. Ziyareti esnasında Mustafa Yalçın, “Allah, geleceğimiz olan yavrularımızın mutluluğunu daim etsin, şen şakrak hallerini eksik etmesin” ifadelerini kullandı.
 

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