Yalçın burada görüştüğü vatandaşlarla muhabbet etti. Ziyareti esnasında Mustafa Yalçın, “Allah, geleceğimiz olan yavrularımızın mutluluğunu daim etsin, şen şakrak hallerini eksik etmesin” ifadelerini kullandı.
Yalçın’dan parklara ziyaret
Cumhur İttifakı Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, Mevlana, Yenidoğan, Bahçelievler mahallelerinde parklarda vakit geçiren çocuklarla ve aileleriyle bir araya geldi.
28 Mart 2019 Perşembe 09:58
Yalçın burada görüştüğü vatandaşlarla muhabbet etti. Ziyareti esnasında Mustafa Yalçın, “Allah, geleceğimiz olan yavrularımızın mutluluğunu daim etsin, şen şakrak hallerini eksik etmesin” ifadelerini kullandı.