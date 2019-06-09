Yalçın’dan uyarı: “İtibar etmeyin”

Başkan Mustafa Yalçın, kendisinin ve eşinin adının kullanılarak, özellikle Mevlana Mahallesi başta olmak üzere, Talas’ta mahallelerde, art niyetli kişi ya da kişilerin yardım topladığını söyledi. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu yardımın kendileriyle hiçbir ilgilisi olmadığını, bu durumla karşılaşan vatandaşların yardım toplayanlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşları uyardı. Başkan Yalçın’ın konu hakkında yaptığı paylaşım ise şöyle: “Mevlana mahallemiz başta olmak üzere Talasımızın mahallelerinde şahsımın ve eşimin ismi kullanılarak toplanan yardımın bizimle hiç bir ilgisi yoktur. Bu gibi yöntemlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”





