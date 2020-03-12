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Yalçın’ın Eğitime Desteği Takdir Topluyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın eğitim camiasına sağladığı destek ve katkı, öğretmenler tarafından takdirle karşılanıyor.

Yalçın’ın Eğitime Desteği Takdir Topluyor
İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıldönümü çerçevesinde Fatma-Mustafa Hasçalık İlk ve Orta Okulu’ndaki etkinliğine katılan Başkan Yalçın, öğretmenler odasında öğretmenlerle de sohbet etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, Şube Müdürü Şener Serim ve Okul Müdürü Ali İsmailoğulları ile birlikte öğretmenlerle çay içip sohbet eden ve isteklerini dinleyen Başka Yalçın’a öğretmenlerden büyük övgü geldi.
Başkan Yalçın’ın öğretmenlikten geldiğini hissettirdiğini ifade eden eğitim mensupları, başta öğretmenler günü hediyesi olmak üzere okullarda yapılan temizlik ve dezenfektasyon, okullara dağıtılan voleybol topları ve diğer katkılar için teşekkür etti.



BİLİŞİM ÖĞRETMENİNDEN ÖZEL TEŞEKKÜR
Bilişim Teknoloji Öğretmeni Kazım Onur ise Talas Belediyesi tarafından düzenlenen icat çıkarma yarışmasına proje sunduklarını ifade ederek, “Başkanım çok teşekkür ederiz. İcat yarışması düzenleyerek öğrencilerimizi bu alanda teşvik ettiniz. Biz de okul olarak bu yarışmaya proje sunduk. Ayrıca robotik kodlama evi açacağınızı öğrendik. Bu da bizi çok sevindirdi. Kendi alanımla ilgili çok önemli işler yapıyorsunuz. Bunun için çok teşekkür ediyorum.” dedi.



ÖĞRENCİLERİN BAŞKAN AMCA SEVGİSİ
Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gittiği her okulda öğrencilerden büyük ilgi gördü. Fotoğraf çektirmek ve tanışmak isteyen öğrencilerin arasında kalan Başkan Yalçın, her birisiyle ayrı ayrı ilgilendi ve fotoğraf çektirdi.
 

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