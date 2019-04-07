Yalçın’ın İlk Ziyareti Kepez’e

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kepez Mahallesinde vatandaşlarla aynı sofrada yer aldı. Yeni muhtar Bilal Derebaşı’nın ev sahipliğindeki buluşmada Başkan Yalçın, 7’den 77’ye bütün Kepezliler tarafından coşkuyla karşılandı.

Yeni belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim amirlerinin de hazır bulunduğu programda konuşan Muhtar Bilal Derebaşı, Başkan Yalçın’a ziyaretleri için teşekkür etti.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut ise, kendisinin de bir Kepezli olduğunu belirterek, “Hepinizden Allah razı olsun. Bizi onurlandırdınız, gururlandırdınız." dedi.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, güzel bir seçim dönemini geçirdiklerini belirterek, “Muhtarlık ve belediye başkanlığı seçimimiz hepimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Muhtar Bilal Derebaşı’na mahalle sakinleriyle buluşmasına vesile olduğu için teşekkür eden Başkan Yalçın, “Allah her günümüzü böyle birlik ve beraberlik içinde neşeli eylesin. Kayserililer ‘seçim biter geçim başlar’ der. Bundan sonra hizmetler başlayacak. Artık yapacaklarımıza bakacağız, ama bundan böyle mutlu olacağız inşallah.” şeklinde konuştu.



“Talas’ın bizlere en çok güvenen mahallesi olarak oy verdiniz. Sayenizde biz de göreve geldik. Allah hepinizden razı olsun.” diyen Başkan Yalçın, şunları söyledi: “AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları olarak hep birlikte çalıştık. Sizler bizleri kucakladınız. Dün görevi devraldık, bugün Kepez’e geldik. Bunun bir anlamı var. Kepez’in bizdeki yeri ayrı. Allah nasip ederse hep birlikte Kepez’i bu dönemde herkesi şaşırtacak konuma getireceğiz.”

Konuşmaların ardından mahalleliye etli pilav ikram edildi. Daha sonra Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

