Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaman Dede Talas’ta anılacak

Talas’ın manevi isimlerinden Yaman Dede olarak bilinen merhum Mehmet Abdülkadir Keçeoğlu, vefatının 56. yıldönümünde Talas Belediyesince düzenlenecek programla anılacak.

Yaman Dede Talas’ta anılacak
Allah dostu, peygamber (sav) ve Mevlana aşığı Yaman Dede’nin anılacağı programla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kendisinin Talas’ta Rum bir aileden dünyaya gelmiş, daha sonra Müslüman olmuş önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi. 
Başkan Palancıoğlu, yazdığı birbirinden güzel naat ve kasidelerle inanç dünyamızda önemli bir yeri bulunan Yaman Dede’nin anılacağı geceyle ilgili, “Talas Belediyesi olarak yine önemli bir kültürel faaliyeti düzenliyoruz. 3 Mayıs Perşembe saat 19.30’da Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonunda Yaman Dede gecesi düzenleyeceğiz. Vefatının 56. yıldönümünde kendisini anacağız” dedi. 
Programın içeriğiyle ilgili bilgiler veren Başkan Palancıoğlu, “Yaman Dede kitabının yazarı Mustafa Özdamar konuşmacı olarak katılacak. Aynı zamanda tasavvuf müziği sanatçısı Mustafa Demirci de ilahilerle gönüllerimizi yıkayacak. Düzenlediğimiz her programa büyük teveccüh gösteren bütün hemşehrilerimizi yine gecemize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.