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Yaşlı, Hasta Ve Engelli Vatandaşların Evlerini Temizliyor

Talas Belediyesi, yaşa bağlı sağlık sorunları ve fiziksel yetersizlik nedeniyle evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların evlerini temizliyor. Özel bir ekip tarafından verilen hizmet kapsamında temizlik işleminin ardından özel yöntemlerle dezenfekte uygulaması da yapılıyor.

Yaşlı, Hasta Ve Engelli Vatandaşların Evlerini Temizliyor

Talas Belediyesi, yaşlı, engelli ve kronik sağlık sorunları olan kişiler için evde temizlik hizmeti başlattı. Kurulan özel bir ekip tarafından tamamen ücretsiz olarak verilen hizmette her türlü hijyen koşullarına dikkat ediliyor. Evin banyo, tuvalet ve camlar dahil her bir köşesinin temizlenmesinin ardından sağlığa zarar vermeyen özel temizlik maddeleri ile de dezenfekte işlemi yapılıyor.




“BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN”
Talas Belediyesi’nin verdiği temizlik hizmetinden memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ve Talas Belediyesi’ne teşekkür etti.
Belediyenin her türlü konuda kendilerine destek olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Belediyemizden Allah razı olsun, bizim her zaman yanımızda. Belediyemizden de başkanımızdan da çok memnunuz” ifadelerini kullandı.



 

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