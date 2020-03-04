Kış mevsimin etkisini kaybetmesiyle birlikte Talas Belediyesi’nde yaz hazırlıkları başladı. Bu kapsamda başlatılan çalışma ile yaz mevsiminde sıkıntılara neden olan sivrisineklere ve diğer haşerata karşı larva döneminde ilaçlama uygulaması yapılıyor.
‘Larvatis Biyosidal İlaçlama’ yöntemiyle kış uykusunda olan sivrisinekler ve bunların yumurta bıraktığı alanlarda yapılan ilaçlama ile yazın oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Uygulama kapsamında metruk alanlar, mağaralar, çöp boşaltım alanları, gübrelikler, dere yatakları ve mazgallarda doğaya zarar vermeyen özel kimyasallarla ilaçlama gerçekleştiriliyor. Sivrisineklerin büyüyüp yayılmasının önüne geçecek olan ilaçlama çalışmalarına periyodik olarak devam ediliyor.
Haber: Şura Gögebakan
Yaz gelmeden sivrisineklere karşı önlem alınıyor
Talas Belediyesi, yaz mevsimin en büyük sorunlarından birisi olan sivrisineklere karşı erken önlem alıyor. Bu kapsamda daha larva döneminde ilaçlama yapılarak sivrisineklerin yayılmasının önüne geçiliyor. Yaz mevsimi gelmeden belediye tarafından erkenden önlem alınmaya başlanması vatandaşı mutlu etti.
04 Mart 2020 Çarşamba 10:46
Kış mevsimin etkisini kaybetmesiyle birlikte Talas Belediyesi’nde yaz hazırlıkları başladı. Bu kapsamda başlatılan çalışma ile yaz mevsiminde sıkıntılara neden olan sivrisineklere ve diğer haşerata karşı larva döneminde ilaçlama uygulaması yapılıyor.
kocasinan belediyesi uyuyor mu? her yaz sivrisinek istilasından telef oluyoruz.