Zabıta ekiplerine ‘görüntülü’ teşekkür

İlçe genelindeki pazar ve marketlerde sosyal mesafe, düzen, temizlik ve fiyat denetimi gibi konularda çalışmalarını aralıksız sürdüren zabıta personeli ile görüntülü telefon konuşmasıyla buluşan Başkan Yalçın, zabıtanın halk sağlığı için var gücüyle çalıştığına dikkat çekti.

Başkan Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: “İnanıyoruz ki her şey Allah’tan. Sağlık çalışanlarıyla beraber sizin de 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğumuz malum. Belediyenin kolluk kuvveti olarak halkın esenliği için çalıştığınız herkes tarafından biliniyor. Vatandaşımız çalışmalarınızı takdir ediyor. Bize gelen geri dönüşler çok güzel. Bugünler de geçecek. Sizler kendinize dikkat edin. Kendisini koruyamayanın kimseye faydası olmaz. O nedenle maske, eldiven ve sosyal mesafe tedbirlerine azami dikkat edin. Sizlerin çalışmasından bizler de memnunuz. Allah yardımcınız olsun. İnşallah bugünleri sağlıkla atlatacağız.”



Haber: Şura Gögebakan