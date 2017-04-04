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Tek adamlık diktatörlük mü geliyor?

04 Nisan 2017, 15:56 59 Görüntülenme

Kayserili sinema sanatçısı Hasan Kaçan "Heredot Cevdet'le Referandum Mevzusu" bu hafta  "Tek adamlık diktatörlük mü geliyor?" mevzusunu kahve milletinin insanlarıyla tartıştı.

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