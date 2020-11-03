TİCARET ODASINDA SONA DOĞRU

Aylardır Kayseri’nin gündemi adeta Ticaret Odası seçimlerine kilitlenmiş durumda. Artık adaylar son kozlarını oynuyor ve son görüşmelerini yapıyor. Çünkü yarın Dünya Ticaret Merkezi’nde sandıklar kurulup seçim yapılacak.

Bildiğiniz gibi Ticaret Odasında şuan 4 aday var. Mahmut Hiçyılmaz, Ömer Gülsoy, Hüseyin Tekin ve Nuh Mehmet Delikan.

Kayseri ilk defa Ticaret Odasında bu kadar heyecanlı ve hareketli bir seçim dönemi yaşıyor. Neredeyse şehirdeki bilbordların tamamı adayların boy boy fotoğraflarıyla kaplanmış durumda. Şehre hakim binalarda Hiçyılmaz, Gülsoy ve Delikan’a ait afişler sallanıyor. Adaylar seçimler için ciddi miktarda tanıtım harcaması yaptılar. Artık iş üyelerin vereceği karara kalıyor.

4 adayda iyi şekilde çalıştı. Üyelerle tek tek görüşerek durum değerlendirmesi yaptılar ve yetki belgesi topladılar. KTO Başkanı Asaf Mehmetbeyoğlu’nun açıkladığı 9 bin 300 kişilik liste askıya çıkmıştı. Bu listedeki isimlerden yetki belgesini en fazla toplayan adayın Mahmut Hiçyılmaz olduğu ifade ediliyor. Hiçyılmaz, adaylığını açıklarken, birçok Sanayici ve İşadamı örgütlerinin desteğini almıştı. Hiçyılmaz, seçim çalışması boyunca kırıcı üsluplardan kaçınarak, hareket etti. Bu da üyeler nezdinde olumlu bir etki yaptı diyebiliriz.

Ömer Gülsoy’da seçim çalışmalarında adından sıkça söz ettiren isimlerden birisi. Daha çok meslek örgütleriyle irtibata geçerek destek toplamaya çalıştı.

Bu seçimin en renkli siması bana göre Küçük Ağa lakabıyla bilinen Nuh Mehmet Delikan oldu. Reklam araçlarını en iyi kullanan isim olan Delikan, bilboardlardan tutunda, otobüs duraklarına kadar reklam veren kişi olarak anılacak. Artık Kayseri’de ki herkes yolda Delikan’ı görünce hemen tanıyacak. Çünkü nereye gitseler bir şekilde karşılarında reklamını görüyorlar.

Önceki gün verdiği yemekle de gündeme gelen Delikan, yemeğe katılanların sayısına bakılınca iyi bir rakam elde etmiş gibi gözüküyor.

Diğer aday Hüseyin Tekin ise, sessiz sedasız çalışan ve çok medyaya çıkmayan bir kişi. Ama Hüseyin Tekin’i de sevenler olduğu biliniyor.

Sonuç olarak yarın İnşallah her şey belli olacak. Yapılan mini anketlerde Hiçyılmaz önde gözüküyor.

Ama kimine göre ise tek adayın “silme” kazanma şansı çok az hatta hiç yok gibi. Bana göre de böyle. Belki bir aday çok az farkla kazanacak yada ortaya bir koalisyon gibi bir şey çıkacak.

Nihayetinde seçim farklı bir atmosfer. Sandıkta kimin kime oy verdiği belli değil. “Sonuna kadar arkandayız. Seni destekliyoruz” diyen isimler elbette ki olacak ama ne kadar gerçekçi oldukları kendileri ve Allah arasında.