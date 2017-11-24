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ÖĞRETMENLERi TAŞIYAN ARAÇ KAZA YAPTI: 5 YARALI

Kayseri'de öğretmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucunda 5 öğretmen yaralandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaşanan talihsiz kaza eğitim camiasını üzdü.

ÖĞRETMENLERi TAŞIYAN ARAÇ KAZA YAPTI: 5 YARALI

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Tomarza ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, öğretmenleri taşıyan 38 JR 141 plakalı araç yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle savruldu. Kazada yaralanan E.Ö. (36) Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine, A.A. (26), H.T. (54), D.G.O. (30) ve D.E. (28) ise Tomarza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
KazaAsayişTomarza
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