Rafting severlerin yeni gözdesi Yahyalı olacak

2017 yılı Nisan ayında yapılan Rafting Türkiye Şampiyonası’nın ardından rafting severlerin ilgisini çeken, Rize’de bulunan Fırtına Vadisi’nden sonra ülkenin en iyi ikinci rafting parkuruna sahip olan bölgede, Yahyalı Belediyesi tarafından yatırım ve tanıtım çalışmaları başladı.



Yapılan çalışmalar ve koydukları hedefler hakkında bilgiler veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilk hedeflerinin Rafting Avrupa Şampiyonasını Yahyalı’da düzenlemek olduğunu söyledi. Başkan Esat Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Federasyondan gelen yetkililer, Zamantı Irmağı üzerindeki parkuru gördükten sonra, Fırtına Vadisi’nden sonra buranın çok önemli olduğu konusunda bizimle hem fikir oldular. Bizim ilçe içerisinde üç tane parkurumuz var. Birincisi, ilçe içerisinden akan Koca Çay’ımız. Koca Çay, üzerinde üç ay boyunca rafting yapılabilecek bir debiye sahip. İkincisi, ilçemizin hemen güneyinden geçen Zamantı Irmağı. Üçüncü parkurumuz ise Kapuzbaşı Takım Şelalesi ile Elif Şelalesi arasında yer alan akarsu. Üç tane güzelliği bağrında barındıran bir ilçeyiz. Bu sporun yapılması için gerekli olan malzemelerinde alımını yaptık. 2018 yılında tüm doğa ve rafting severleri buraya bekliyoruz. Raftingi hem ilçemizdeki geçlere, hem de Kayseri’deki gençlere sevdireceğiz. Çünkü İç Anadolu bölgesinde rafting yapılacak böyle güzel bir parkur yok. İlçe merkezimizden geçen Koca Çay’da gençlerimize bu sporu sevdirmek için rafting yaptıracağız. Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde çayımızın suyu bu sporu yapmaya müsait. Ayrıca Zamantı Irmağı’nda ise 365 gün boyunca rafting yapılacak parkurlarımız mevcut” diye konuştu.”