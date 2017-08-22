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Vali Kamçı Tomarza’da Muhtarlarla Buluştu

Vali Süleyman Kamçı, Tomarza’ya bağlı 54 mahallenin muhtarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Kamçı Tomarza’da Muhtarlarla Buluştu

Tomarza ilçesi ziyareti kapsamında Vali Kamçı, ilk olarak Tomarza Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Fahrettin Işık, İlçe Jandarma Komutanı, ilçe Emniyet Amiri ile daire amirleri ve personel tarafından karşılanan Vali Kamçı, kaymakamlıkta ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, hayvancılık, altyapı ve üst yapı durumları hakkında Kaymakam Burak Dertlioğlu’ndan detaylı bilgi aldı.

Ziyareti kapsamında Tomarza Belediyesi’ni de ziyaret eden Vali Kamçı, Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık’tan Belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında brifing aldı.

Daha sonra Tomarza ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Kamçı, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde gerçekleştirilen bu buluşmaların mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmek, muhtarların dile getirdikleri istek, talep ve sorunlarını dinleyerek süratle çözüm üretmek amacını taşıdığını ifade etti
.
Muhtarların talep ve sorunlarına hızla çözüm üretmek amacıyla Tomarza’da düzenlenen toplantıya, Vali Kamçı, Kaymakam Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Fahrettin Işık, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Vali Kamçı, sorunları not alarak çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Toplantı, muhtarların mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmesi ile devam etti. Toplantının sonunda Vali Kamçı muhtarlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

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