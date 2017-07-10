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Veyisoğulları Derneği'nin 3. Geleneksel Yemeğine büyük ilgi

Veyisoğulları Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nin düzenlediği 3. geleneksel buluşma yemeğine büyük ilgi gösterildi.

Veyisoğulları Derneği'nin 3. Geleneksel Yemeğine büyük ilgi
9 Temmuz Pazar günü Veyisoğulları Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nin 3. geleneksel yemeği, Tomarza İlçesi Şıhbarak Köyü mesire alanında gerçekleştirildi. Etkinliğe Dernek üyelerinin dışında Veyisoğulları ve misafirleri de katıldı.
Zamantı Irmağı’nın kenarında ki mesire alanında gerçekleştirilen etkinlik öncesi topluca öğle namazı kılındı. Yapılan dualardan sonra Dernek Başkanı Durdu Mehmet Şahin bir konuşma yaptı. Dernek İkinci Başkanı Hayrettin Veyisoğlu da yaptığı konuşmasında“Nakib-ül Eşraflık” sistemini anlattı, derneğin mali tablosu hakkında bilgi verdi.
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