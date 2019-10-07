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11 Ekim’de Tomarza’ya doğal gaz verilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi-Tomarza arasında yapılan doğal gaz çalışmalarını inceledi. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, 11 Ekim’de Tomarza’ya doğal gazın verileceğini kaydetti. Tomarza’ya doğal gaz verilmesi için 19 buçuk milyon TL yatırım yapıldığı belirtildi.

11 Ekim’de Tomarza’ya doğal gaz verilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’te katıldığı turizmle ilgili toplantının ardından Kayserigaz’ın Develi’deki şantiyesini ziyaret etti. Develi’den Tomarza’ya uzanan doğal gaz hattı ile ilgili çalışmaları yerinde takip eden Başkan Büyükkılıç, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Tomarza’ya doğal gaz verilmesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek 11 Ekim Cuma günü Kayserigaz tarafından Tomarza’ya doğal gaz verilmeye başlanacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, Tomarza’ya doğal gaz verilmesi için Kayserigaz’ın 19,5 milyon TL yatırım yaptığını sözlerine ekledi.

Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş 
 

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