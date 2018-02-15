Başkan Işık, Melikgazi’de 

Başkan Fahrettin Işık, Melikgazi Belediyesinin İletişim Merkezi ile Açık Ofis Emlak Müdürlüğü servisinde gezisinde Melikgazi Belediyesinin sorunu yerinde çözmüş olduğunu söyledi.



Başkan Işık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Büyükkılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezi ile Açık Ofis Emlak Müdürlüğü servisinin adeta gezi alanı ve eğitim merkezi gibi hizmet vermekte. Melikgazi İletişim Merkezi vatandaşların belediye girişlerinde iş ve işlemlerin çözüldüğü yerdir. Dolayısıyla belediyemizin adeta hizmet vitrinidir. Örnek çalışma göstermekte bu açıdan adeta bir okul gibidir” dedi.





İHA

