“Bulunduğumuz yerler hava atma yeri değil”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte gittiği Tomarza’da İlçe Belediye Başkanı Davut Şahin tarafından karşılandı.







Büyükkılıç, Tomarza programında öncelikle ilçe belediyesini ziyaret etti. Tomarza Belediyesi’nin tüm birimleri tek tek gezerek personelle görüşen Başkan Büyükkılıç, hizmet almak için belediyeye gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Büyükkılıç, Güzelce Mahallesi’nden belediyeye gelen Elif Duran adlı vatandaşı da Başkanlık Makamına davet etti, Başkanlık Makamına oturttu ve taleplerini dinledi.







Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra Yeşilbağ Mahallesi’ne geçti. Yeşilbağ’da vatandaşların büyük ilgisiyle karşılanan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin tamamının katılımıyla yapılan kahvaltıya katıldı.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nun selamlama konuşmalarının ardından Yeşilbağlılara seslenen Başkan Memduh Büyükkılıç da, insanlığa hizmeti sevda bilmiş bir anlayışa sahip olduğunu söyledi. ‘Yaptığın iyiliği unut, yapılan kötülüğü unut’ felsefesini benimsediğini dile getiren Büyükkılıç, “Sizlerin imkanlarını sizlere hizmet olarak sunmak için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.







Yeşilbağ’da Başkan Memduh Büyükkılıç’tan iki talepte bulunuldu. Mahallenin su ve kanalizasyonuyla ilgili talepleri alan Başkan Memduh Büyükkılıç, iki ay içinde su sorununun giderileceğini belirtti. Başkan Memduh Büyükkılıç, kanalizasyon konusunda ise KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’i arayarak mahallenin bu sorununun bir an önce giderilmesi talimatını verdi.







Konuşmasında birlik beraberlik mesajları da veren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bu işlerin hepsi yapılır. Önemli olan birlik beraberliğimiz. Bu ülke üzerine oyun oynamak isteyenler olabilir. Bu ülke çok ihanet görmüştür. Ama önemli olan bizim birlikteliğimiz. Bunu sağladığımız zaman aşamadığımız hiçbir engel olamaz” dedi. Başkan Büyükkılıç, sözlerinin sonunda “Bulunduğumuz yerler hava atma yeri değil, insanlara hizmet etme ve dua alma yeri” ifadelerini kullandı ve herkesin dua alacak işler yapması gerektiğini dile getirdi.







Haber: Erkinbeğ Uygurtürk