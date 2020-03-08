Büyükkılıç: "Hemşehrilerimize layık olmak için çalışıyoruz" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesini ziyaret ederek, ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Başkan Büyükkılıç, Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi’nde Yazar Ömer Döngeloğlu tarafından verilen konferansa da katıldı.

08 Mart 2020 Pazar 13:57