İlk abone Tomarza Belediyesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Ekim Cumartesi günü canlı bağlantı ile katıldığı törenle birlikte doğalgazla buluşan Tomarza’da, 24 Ekim Perşembe gününden itibaren doğalgaz kullanılmaya başlandı. İlk doğalgaz kullanan abone olan Tomarza Belediyesi’nde vana açılırken doğalgazla çalışan ocakta yapılan ilk kahveyi de Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin yudumladılar.



Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, 14 Nisan 2018 tarihinde temeli atılan ve 1,5 yıl gibi bir sürede tamamlanan proje ile hizmet halkalarına Tomarza’yı eklediklerini kaydetti. Kayserigaz’ın Tomarza’da bulunan abonelik merkezinden abonelik başvurularının alınmaya başladığını ifade eden Akbaba, “Şirketimizin ilçedeki abonelik merkezine şimdiden çok sayıda başvuru geldi. İç Tesisat Birimi’mize 300’den fazla ruhsat projesi ulaştı. Bu yılın sonuna kadar 500’e yakın abonenin doğalgaz kullanmaya başlayacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.



İlçede doğalgazın bilinçli ve verimli kullanımı için tüketicilere destek olmayı hedefleyen Kayserigaz, Tomarzalılar’ı bilgilendirme yönünde de çalışma başlattı. İlçeyi güvenli ve verimli doğalgaz kullanımına yönelik uyarılarla donatan Kayserigaz, doğalgazla buluşma törenine katılan Tomarzalılar’a da ‘Güvenli ve Verimli Doğalgaz Kullanım Rehberi’ dağıttı. Güvenli doğalgaz kullanımı için havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerektiğinin altını çizen Akbaba, “Kayserigaz olarak bizim onayımız olmadan abonelerimiz tesisatlarına kesinlikle müdahale etmesin. Yetkisiz firmalara da müdahale ettirmesinler” çağrısında bulundu.

