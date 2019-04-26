Şahin, "Bizi destekleyen hemşerilerimizi mahçup etmeyeceğiz"

Seçimlerin tamamlanmasının ardından vatandaşların teveccüh göstererek hayırlı olsun ziyaretlerine geldiğini söyleyen Davut Şahin, "Bu bizi gururlandırıyor, sevindiriyor" diye konuştu. Belediyenin yapması gereken asli işler olan çöp toplama, yol çalışması, parke çalışması ve çevre düzenlemesi gibi işlerin eksiksiz olarak sürdürüldüğünü ifade eden Davut Şahin, "31 Mart seçimlerinden önce seçmenlerimize verdiğimiz sözler vardı. Bu sözlerimizi yerine getirmek için bu süreçten sonra gayret göstereceğiz. 2. Etap TOKİ'nin yapılması için görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah temeli Ramazan ayı öncesinde atmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz ilçemizde bir doğalgaz çalışması yapıldı. İlçemize 26 milyon TL'lik bir yatırım kazandırılmış oldu. Doğalgaz çalışması nedeniyle ana yollarımızda, caddelerimizde yapmamız gereken tamirat işleri var. Bu çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın rahata kavuşmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.



Kadınlar için Kadın Kıraathanesi projesi sözü verdiklerini hatırlatan Davut Şahin, bu projeyi de en kısa zamanda bitireceklerini belirterek, "Bu projeyi kadın kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Gençlerimiz için halı saha sözü vermiştik. Bunu da en kısa zamanda yaparak gençlerimizin kullanımına sunacağız" dedi ve şu bilgileri verdi:

"Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu, mezbahanemiz vardı, açılışını yapmamıştık. Ufak eksiklikler vardı, biz o eksiklikleri giderdik şu anda çevre düzenlemesini yapıyoruz. En kısa zamanda yine ramazan ayından önce, mezbahanemizinde açılışını yapacağız. Tomarzalı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Özellikle biliyorsunuz eğitimde, ulaşımda, sağlıkta, sosyal hizmetlerde, kültür sanatta, spor alanında projelerimiz vardı. Öncelik sırasına göre nüfuzumuzun yoğun olduğu mahallelerimizde sıraya göre, bir bir bu hizmetleri mahallelerimize çok değerli Tomarzalı hemşerilerimize sunacağız. Artık sosyal medyada Tomarza her zaman yaptığı işlerle anılacak. Tomarzalı hemşerilerimiz bizle gurur duyacaklar, yaparsa Ak Parti yapar, yaparsa Cumhur İttifakı yapar diyerek, 31 Martta Cumhur İttifakı diyen Tomarzalı hemşerilerimizi övündüreceğiz, gururlandıracağız. Tabi bizi desteklemeyen hemşerilerimizi de mahcup edeceğiz. Onlarda 2-3 yıl sonra diyecekler ki helal olsun, keşke bizde bu adamları destekleseydik diyecekler. Onlarda inşallah bizimle övünecekler."

