Tomarza’da Kadınlar kıraathanesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Tomarza’daki ilk durağı Sarımehmetli Mahallesi oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile birlikte Sarımehmetli mahallesine giden Başkan Büyükkılıç, ilçe belediyesi tarafından yapılan Sarımehmetli Mahallesi Taziye Evi, Kültür Merkezi ve Çok Amaçlı Salonu’nun açılışına katıldı. Açılışı yapılan Kültür Merkezi’nde bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, beraberindeki bürokratlara talepleri tek tek not aldırdı. Başkan Büyükkılıç, “Sizlere layık olmak için iyi niyetle çalışıyoruz. Biz her zaman samimi olduk. Çünkü sizlerden birisiyiz” diye konuştu.







Kadınlar kıraathanesi açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçede Tomarza Belediyesi tarafından yapılan Kadınlar Kıraathanesi’nin de açılışına katıldı. Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin Kadınlar Kıraathanesi’ni özellikle kırsal mahallelerden gelen kadınların zamanlarını güzel bir ortamda geçirmesi için söyledi. Açılışı yapılan kıraathanenin okuma evi olduğunu hatırlatan ve Cumhurbaşkanımızın bu hizmete önem verdiğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Millet Kıraathanesinin kadınlar versiyonunu açmış bulunuyoruz. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur” dedi. Başkan Büyükkılıç, hanımefendilerin düşünülmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.









Muhtarlarla bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in de katılımıyla Tomarzalı muhtarlarla da bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarının da bulunduğu toplantıda muhtarları tek tek dinleyen Başkan Büyükkılıç, mahalleleriyle ilgili talepleri aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, bu talepler çerçevesinde yapılacak işleri projelendireceklerini belirtti ve bu projelerin hayata geçeceğinden kimsenin kuşkusu olmamasını istedi.







TOKİ konutlarının kura çekimine katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza’da TOKİ konutlarının kura çekimine de katıldı. Kura çekimine AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da iştirak etti. Kura çekiminde yaptığı konuşmada bulundukları makamları hava atma yeri değil hizmet etme yeri olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Allah gururdan ve kibirden uzak tutsun” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, kura çekimi sonucu evlerine kavuşacak üyelere de hayırlı olması temennisinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza’da Sosyal Yaşam Merkezi’ni de ziyaret etti. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile birlikte Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada bir çocukla yakından ilgilendi. Başkan Büyükkılıç, sosyal yaşam merkezindeki kursları de gezerek kursiyerlerle sohbet etti ve el emeği ürünleri inceledi.

