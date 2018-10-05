Tomarza’da ‘Mobil Sağlık Evi’ Uygulaması Başladı

Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu’da faaliyete geçmesi için çalışmaları devam eden ve diğer ilçelerde de ön çalışması süren ‘Mobil Sağlık Evi Uygulaması’ vatandaşlardan tam not almaya devam ediyor. Bu kapsamda en son Sarıoğlan’da başlayan uygulama Tomarza’da da faaliyete geçti. Tomarza Başhekimi Dr. Ersin Yel ve vatandaşlar, uygulamanın hayata geçmesinden dolayı yetkililere teşekkür etti.



‘Mobil Sağlık Evi’ uygulaması nedir?

İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlayan mobil sağlık evi uygulamasında; Aile Hekiminin mahallelere sunduğu mobil hizmet günleri harici günlerde ilçedeki Toplum Sağlığı merkezinde görevli doktor, diyetisyen,ebe ve çevre sağlığı teknisyeninden oluşan mobilsağlık ekibi; köylere giderek köy halkını bankta bulursa bankta; parkta bulursa parkta; kahvede bulursa kahvede; tarlada bulursa tarlada sağlık hizmeti ulaştırmaya devam ediyor.

Başlatılan mobil sağlık evi uygulaması ile bütün vatandaşların düzenli olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayarak, toplum sağlığını korumak ve yükseltmek, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine etmek ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını amaçlamaktadır.



Mobil Sağlık Evi Uygulaması ile varsa bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi, özellikle rahim kanserinin erken teşhisi, o gün için ilçe merkezine gelemeyecek hastaların muayenelerinin yapılarak varsa pansuman, enjeksiyonlarının yapılması, şeker ve tansiyonlarının ölçülmesi, obez hastalara diyetisyen tarafından eğitim verilmesi, gerektiği durumda ileri tetkik ve tedavi için sağlık merkezlerine yönlendirilmesi, yaşlı ve kimsesiz yatağa bağımlı evde sağlık hizmeti birimlerine ulaşamayan hastaların tespiti ve tedavilerinin sağlanması, köyün çevre sağlığı bakımından değerlendirilerek çözüme yönelik çalışmalar yapılması, su numunesi alınıp tahlilinin yaptırılarak halkın temiz içme suyu kullanımının sağlanması hizmetleri verilmeye başlanmıştır.

