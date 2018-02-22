Tomarza’da toplu iş sözleşmesi imzalandı 

Tomarza Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen törene, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık ve belediye yetkilileri katıldı.



Törende konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Tomarza Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını ve imza altına alındığını söyleyerek şu şekilde devam etti, “Tomarza Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçilerimiz için 2018 ila 2020 yılları arasını kapsayan toplu iş sözleşmemizi imza altına aldık. Üyelerimizin maaşlarına toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle yüzde 14 oranında zam uygulanacaktır. Üyelerimize ve belediyemize hayırlı olsun. Bu süreçte bizlere katkıları ve desteklerinden dolayı da başta Tomarza Belediye Başkanımız Fahrettin Işık’a ve başkan yardımcılarımız ile müdürlerimize teşekkür ediyorum " dedi.



Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık ise, "Yıllardan beri Hizmet İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi yapıyoruz. Hiçbir zaman birbirimizi kırmadık. Her zaman işçilerimizin hakkını vermeye çalıştık. Bu zamana kadar işçilerimizin haklarını yemedik ve inşallah da kimseye yedirmeyiz. Bizde sizlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı. Törende ayrıca, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye başkanına teşekkür ederek hediye verdi.

İHA

