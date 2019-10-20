Tomarza’ya doğalgaz verildi

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Kayserigaz, Tomarza ilçesini doğalgaz ile buluşturdu. 14 Nisan 2018 tarihinde temeli atılan ve 19,5 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projeyi 1,5 yıl gibi bir sürede tamamlayarak hizmete alan Kayserigaz, çevreci ve ekonomik bir yakıt olan doğalgazı 11 Ekim 2019 itibarıyla ilçe sakinlerine ulaştırdı. 19 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen törende gaz verme işlemi, Kayseri’de bulunan ve Tomarza’ya canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın butona basmasıyla başlamış oldu.



SOCAR Türkiye Doğalgaz Dağıtım Başkanı Ertan Yıldız, “Cumhurbaşkanımızın verdiği destek için kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bildiğiniz gibi Haziran 2019’dan beri Kayserigaz, SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyet gösteriyor. Bu sayede oldukça tecrübeli olduğumuz bir alanda daha Türkiye’de hizmet vermeye başladık. Azerbaycan ve Gürcistan’da yıllardır doğalgaz dağıtım alanında faaliyet gösteren şirketimiz bu alandaki bilgi birikimi ve tecrübesini Türkiye’ye taşırken, gazın üretim-iletim- dağıtım zincirinin her aşamasında da yer almış oldu” diye konuştu.



Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba da ilçeye doğalgaz verilmesi ile birlikte abonelik işlemlerinin de başladığını dile getirerek şunları söyledi: “Temiz enerjiyi, kaliteli bir şekilde Kayseri’ye getiren şirketimiz bugün, hizmet zincirine yeni bir halka eklemenin gururunu yaşıyor. Develi ilçemizden çekilerek Tomarza’ya ulaşan hattımızdan ilk etapta merkez mahallelere doğalgaz verilecek, ardından köylere kadar ulaşılacak. Şu anda Tomarza ilçe merkezinde oluşturduğumuz abonelik merkezimiz ile başvuruları kabul etmeye başladık. Önümüzdeki dönemde SOCAR Türkiye’nin tecrübesi ve bilgi birikimiyle yatırımlarımızı en hızlı şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Projenin temelinin 14 Nisan 2018’de atıldığına da dikkat çeken Akbaba, “Proje çerçevesinde 40 kilometre çelik, 120 kilometre de polietilen hat döşendi. 4 adet vana grubu ve 2 adet de bölge istasyonu kuruldu. Tüm bu süreç boyunca bizlerden desteğini esirgemeyen Tomarza Belediyesi başta olmak üzere, yatırımımızın tamamlanmasında emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İleri teknolojiye sahip altyapı ile sektörde öne çıkan Kayserigaz’ın 2018 sonuna kadar bölgeye yaptığı yatırımların toplamı 370 milyon TL’yi aştı. Sektöre ve tüm paydaşlarına ilham veren bir marka vizyonu ile yoluna devam eden şirketimiz bu yıl da 51 milyon liralık yatırımla tamamlayarak söz konusu rakamı 420 milyon TL’nin üzerine taşıyacak” diye konuştu.



Törende Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de birer konuşma yaptı.



YIL SONUNA KADAR TOMARZA’DA 500 ABONEYE ULAŞILACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2003 yılında şehir dağıtım ihalelerine başladığı ilk il olan Kayseri’de bugün doğalgaz kullanan abone sayısı 550 bine ulaştı. Tomarza’ya doğalgaz verilmesi ile birlikte ilçede açılan abonelik merkezinden başvurular da kabul edilmeye başlandı. İç Tesisat Birimi’ne 300’e yakın ruhsat projesi gelirken, bu yılın sonuna kadar 500’e yakın abonenin doğalgaz kullanmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

