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Trt Arşivi- Kayserili Mucit İmam Abdullah Eroğlu
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Trt Arşivi- Kayserili Mucit İmam Abdullah Eroğlu

03 Nisan 2017, 19:28 109 Görüntülenme

Trt'nin paylaştığı arşivde, Uğur Dündar'ın Kayseri'nin Çiftlik Kasabası'nda yaşayan mucit imam Abdullah Eroğlu ile 1978 yılında yaptığı röportajla karşılaştık.

Anahtar Kelimeler
Abdullah EroğluKayseriMucit Imamçiftlik KasabasıTrt Arşiv
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