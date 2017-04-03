Trt Arşivi- Kayserili Mucit İmam Abdullah Eroğlu
03 Nisan 2017, 19:28 109 Görüntülenme
Trt'nin paylaştığı arşivde, Uğur Dündar'ın Kayseri'nin Çiftlik Kasabası'nda yaşayan mucit imam Abdullah Eroğlu ile 1978 yılında yaptığı röportajla karşılaştık.
Anahtar KelimelerAbdullah EroğluKayseriMucit Imamçiftlik KasabasıTrt Arşiv
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