TÜRK USULÜ BAŞKANLIK

Türkiye uzun zamandır yarı başkanlık, tam başkanlık tartışmalarının içinde gezinip duruyor.

AK Parti hükümeti, Başkanlık konusunda net tavrını Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın “İnanıyorum ki Türkiye mutlaka bir gün başkanlık sistemine geçecektir. Ben onun için diyorum ki 10 sene sonra, 20 sene sonra bu sisteme geçeceğimize gelin vaktinde geçelim, gecikmeden geçelim, Türkiye'yi en erken zamanda bu sisteme hep beraber taşıyalım" sözleri ile ortaya koydu.

Başbakan Erdoğan’da 2014 yılı senaryosunu buna göre şekillendirip şu anki çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Yani anlayacağınız AK Parti harıl harıl Erdoğan’ı Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkanı yapma uğraşı içinde.

Muhalefet ise adeta kendi çalıp, kendi oynayan cinsten.

CHP, Başkanlık sistemine “ Türkiye için felaket, çöküş senaryosudur” diyerek tepki gösterirken, MHP ise,"1924 Anayasası'nda belirlenen hukuk Türkiye'nin cumhuriyet ile yönetilmesidir. Siz bunu başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi, bir başka sisteme geçirirseniz, bu devleti yıkmış, yeni bir devlet kurmuş olursunuz." diyor.

Yani AK Parti’nin bu başkanlık sistemi konusunda ki çalışmalarında “uzlaşma” arayışı pekiyi bir sonuç doğuracağa benzemiyor. Amerikan modeli Başkanlık mı yoksa İngiliz modeli mi derken, Başkana " Neden Türk Usulü olmasın" tartışmasını başlattı. Türk usulü Başkanlık sistemi dedikleri de, Amerikan, İngiliz, Rus yada diğer ülkelerde uygulanan modellerin işimize yarayan taraflarını alıp, işimize yaramayan taraflarını almamak. Başbakan, ayrıca Türk örf ve adet yapısına göre yeniden şekillendirme olarak yeni bir Başkanlık modeli oluşturacaklarını söylüyor. Hayırlısı bakalım.

Eğer Türkiye’ye bir Başkanlık sistemi gelirse ne olacak, ABD gibi eyaletler sistemimi gelecek yoksa başka bir model mi uygulanacak?

İşte bu noktada AK Parti yine vatandaşın gazını almak için bazı açıklamalar yapsa da, son Büyükşehir Yasası AK Parti’yi yine hedef tahtasına oturmuş durumda. Çünkü bu yasayla birlikte büyükşehirlerin sınırları ilin mülki sınırları olarak belirlendi. Bu da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde önümüzdeki günlerde ciddi sıkıntıları meydana getirecek gibi gözüküyor.

Erdoğan’ın köşke yarı Başkanlık , tam Başkanlık sistemi ile çıkması halinde, yerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Başbakan olması ihtimali üzerinde duruluyor, hatta bununla ilgili olarak anketler bile yapılıyordu. Ama Ak Parti’nin şuan üzerinde çalıştığı Başkanlık sisteminde Başbakanlık yok. Yani Erdoğan’ın Köşke çıkması halinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan olacağı öngörüsü çöküyor ve Gül aktif siyasetten tasfiye edilmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan arasında Başkanlık sistemi ya da bazı konularda görüş ayrılığı olduğu ortada, ikilinin zaman zaman yaptığı açıklamalarda ters düştüğü biliniyor. Özellikle Erdoğan’ın, 29 Ekim kutlamaları sırasında Ankara Ulus meydanındaki polis barikatını Gül’ün kaldırttığı değerlendirmeleri üzerine “ Bu ülkeyi çift başlı bir yönetimle bugüne kadar getirmedik, bundan sonra da çift başlı bir yönetimle bu ülke bir yere varmaz" diye açıklama yapması ve ardından Gül’ün sözleri ikili arasındaki sıkıntıyı bir kez daha ortaya koyması açısından manidar.

Sonuç olarak, AK Parti Cumhurbaşkanı Gül’ün tepkisini de çekmemek için Başkanlık sisteminin ayrıntıları konusunda fazla detaya girmezken, önümüzdeki günlerde sessizliğini koruyan Cumhurbaşkanı Gül’ün konuyla ilgili ne gibi bir tutum takınacağı ya da açıklama yapacağı ise merak konusu.

Bizde bekleyip göreceğiz.