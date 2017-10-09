UKOME'ye reklam önerilerimiz...

Kayseri deki ulaşım zammına vatandaştan ciddi tepki oldu.Tüketiciler Birliği olarak oluşan tepkilere duyarsız kalamadık.Zammın iptali için Bölge İdare Mahkemesine davamızı açtık.Mahkeme önünde de davamızı açma gerekçelerimizi anlattık.Açıklamamız daha basına düşmeden UKOME'ye yetiştirilmiş.Açıklamamıza bu linkten ulaşıp ne dediğimize bakabilirsiniz.Ardından da Belediyenin yaptığı açıklamaya bakıp karşılaştırın.Bizde meşhur politikacılar vardır, laf ebeliğini çok iyi yaparlar.Konuşurlar konuşurlar ama sonuçta siz bir şey anlayamazsınız.Süslü cümleler kurmuşlardır, enteresan şeyler söylemişlerdir.Sonuçta vatandaş suçu kendinde bulur ve konu böylece kapanır.Öyle ya karşıdaki adam mühim bir adam ve bizden iyi biliyordur.“Ege bir Yunan gölü değildir” demişti ünlü laf cambazı politikacımız.Ardından bir Türk gölü olmadığını da söyleyince millet şaşırmıştı.“Haddizatında Ege bir göl değil denizdir” diyerek noktayı koymuştu.UKOME tarafından yapılan açıklamayı okuyunca aklıma bu geldi.Açıklamada bir mantık yoktu ama eğlenceli hâle getirilebilirdi.En az on kalem bilette ücret artışı olduğunu herkes görebiliyor.Israrla bir kalemde ücret artışı olmadığını evire çevire söylüyor.O da iki ay sonra bitecek karta peşin peşin ödeme yaptığınızda.Mübarek Büyükşehir Belediyesi değil de sanırsınız süper market.Açıklamayı yapan arkadaşın bilet alıp otobüse bindiği olmamış.Hukuk bilgisi kıt birinin kaleminden çıkan yazıyı okumuş gibi.Acele ile hazırlandığı çok belli, arayıp bize sorsa yardım ederdik.Şu kampanyayı yapsa satışlarının patlayacağı garantisini veririz:"Al vatandaş al, peşin peşin al az alana göre daha kazançlı al.""Al vatandaaaaaaaşşş al, daha çok al aldıkça daha çok kazan."Zam yapmadığı tek kalem peşin peşin ve toptan alınan biletler.Ama ne diyor yetkili arkadaş: Kâr amacı güderek zam yapmadık.Yani zam yaptık ama buradaki amacımız kâr elde etmek değil.Üstelik toptan ve peşin alışverişlere de zam yapmadık bakın.En son 3,5 sene önce yaptık düzenlemeyi diyerek kafa karıştırıyor.Sanıyor ki biz sadece abonmanlar için dava açtık ve sıkıntı burda.Hele ki talebelere 50 kuruşluk destek veriyoruz havası çok ayıp.Türkiye'deki 81 belediye içinde sadece kendileri yapıyormuş gibi.Sosyal belediyeciliğimizin talebeye katkısı için teşekkür ediyoruz.Son 20 aylık dönemdeki maliyetlerin artışından bahsediyorsunuz da.Artan trafikten, yolların yetersizliğinden de bahsetseydiniz ya.Acaba maliyet bu ‘dur-kalk’lardan dolayı oluşan zarar mı oluyor?Son 20 ayda oluşan refah seviyesini ve asgari kazancı da yazalım mı?“Bana ne onlardan, ben kendimi düşünürüm” diyorsanız sorun yok.Bize de onları düşünmek kalıyor ve onların hakkı için çabalıyoruz.İzmir, Adana, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya başka birer eyalet mi?O eyaletlerde sanırım maliyetlerdeki artış sizin eyalet kadar olmamış.Oralarda rampa çok olduğu için mi boşa alıp tasarruf yapabiliyorlar?Büyükşehirler içinde en kısa mesafe ama en pahalı tarifeye sahibiz.Sizi insafa davet edip icabetinizde de bisküvi ikram etmek isterdik.20 aylık zamanda % 66 olan zammı neredeyse % 5 diye sunacaksınız.Ya hesap yapmayı bilmiyorsunuz ya da hesap makineniz bozulmuş.Mahkemeye savunmanızı yaparken yanında makineyi de gönderin.En azından mahkemede suçu hesap makinesine atma şansınız olur.