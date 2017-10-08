“2017’de 100 milyonluk yatırım var”

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2017 yılı içerisinde şuana kadar ilçeye yapılan yatırımlar ve yapılacak projeler hakkında bilgiler verdi. Doğalgazda 6 bine yakın abonelerinin bulunduğunu belirten Öztürk, yeni mahallelere doğalgaz bağlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. İlçenin tam anlamıyla şantiyeye dönüştüğünü kaydeden Öztürk, “2017’de ilçemiz Yahyalı Allah’a hamdolsun Şantiyeye döndü. Allah iş kazasından korusun, inşaat işi biraz zahmetli ve tozlu bir iş iken yapım aşamasında insanlar tarafından pek sevilmez. Dolayısıyla 2017’de şantiyeye çeviren en büyük yatırımlardan bir tanesi doğalgaz. Şuanda üç mahallemizde bitmiş oldu. İlçemizin kuzeyinden güneyine doğru üç mahallemiz bitti. Merkezde 12 tane mahallemiz var. Biz 4.’süne başlıyoruz. 3 ay gibi kısa bir sürede Aralık ayının sonuna doğru bitirmiş olacağız. Doğalgazımızın ilçemiz içerisindeki şebeke düzenlemesi bitmiş olacak. 2018’de Develi- Yahyalı arasındaki çelik boru hattı dediğimiz ana hat çekildiği zaman da 2018’in Eylül aylarında biz inşallah doğal gaz hattının güzelliğini, konforunu yaşamış olacaktır. Yaklaşık abone sayısı 6 bin evimiz var. İnsanlar bunun konforunu gördükten sonra yeni bağlanan mahallerimizde bu konuyla ilgili talepleri var ama ilk etapta 12 mahallemizi doğalgaz ile kavuşturacağız” dedi.

“Yahyalıyı turizm ilçesi yapacağız”

Yahyalıyı bir turizm ilçesi haline getireceklerini dile getiren Başkan Öztürk, ilçeye yapılan yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e teşekkürlerini iletti. Zamantı ırmağında rafting yapılacağını sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Öztürk, yapılan meydan projesinin de ilçeyi uçuracağını kaydetti. Öztürk, “Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik’e teşekkür ediyorum. Yahyalı’ya 2017 yılı içerisinde yaptığı 3,5 milyonluk yatırımla yapılan meydan düzenlememiz çok kısa bir süre içerisinde bitecek. Yahyalı turizm açısından ‘Keşfedilmeyi Bekleyen Yahyalı’ diyoruz. Biz keşfettik Allah’a hamdolsun ama biraz da insanlarımız keşfedecek. 3,5 milyonluk bir meydan düzenlemesi yatırımı yapıldığı zaman adeta burası uçacak ve şirin bir turizm ilçesi olacaktır. Yapılan bu güzellik insanları cezbedecek. Kocaçay diye bildiğimiz çayımızda su akıyordu, biz bakıyorduk. Öyle olmadığını keşfetmiş olduk. Belki bizden önceki belediye başkanlarımızın hakkını yememek lazım. Onların da mutlaka bir gayreti oldu ama imkansızlıktan dolayı yapamadılar. Büyükşehir’e bağlanmanın bereketi ile gelen bir güzellik çerçevesinde bir rafting yapmayı deneyeceğiz. Biliyorsunuz Elitaş Bakanımızla ve Rafting Federasyonu burada Türkiye Şampiyonası’nın birinci ayağı yapılmıştı ve ilçe içerisinde Kocaçayımız’da rafting sporu yaptık ama Biz Yahyalı olarak bu sporu sevdik. İnşallah bizler de bunları çocuklarımıza sevdireceğiz. İnşallah 365 gün Zamantı ırmağındaki o parkurda biz rafting yaptıracağız. Yapılan bu meydan projesi ilçemizi adeta uçuracak. Kapuzbaşı master planımız ile ilgili tabi müşavir firmamız 9 aylık bir süreydi. Yaklaşık 3 ay süresi kalmış oldu. Kaymakamlığız başkanlığında bir toplantı yapmış olduk. Büyükşehir Belediyemiz ve Milli Parklarımız, burada neler yapabiliriz onları tartışmış olduk. Gerçekten o müjdede bizim için önemlidir. Turizm ilçesi olduğuna dair bizim iddiamız var. En büyük katkı da yaratılıştaki güzellik. Master plan çerçevesinde ulaşım, konaklama ve araçlarla ilgili park sıkıntımız vardı. Onu giderme anlamında çalışmamız son safhaya gelmiş oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki bununla bizzat ilgileniyor. Yahyalı- Kapuzbaşı arasındaki yol turizm yolu oluyor. İnşallah proje aşamasından sonra ihale aşamasını görmüş olacağız. Oradaki insanlarımız tereddüt içerisinde giderken bundan 15 yıl önceki gördüğü Kapuzbaşı yolu kafasında kalmış. Yol konforu gerçekten çok güzel bir yoldur. Şimdi bizler insanlarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“100 yataklı hastaneyi ilçemize kazandıracağız”

İlçeye sağlık anlamında yapılan yatırımların da devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Esat Öztürk, 100 yataklı bir hastane kazandıracaklarının altını çizdi. Öztürk, Mayıs ayı içerisinde temel atmayı planladıklarını söyleyerek, “Sağlık hepimiz için önemlidir. Sağlık herkes için önemlidir ama ilçemiz için çok daha önemlidir. Zaman zaman en fazla karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesiydi. Hastane meselesini de Allah’a hamdolsun ki çözmüş olduk. Sıkıntı daha önceki belediye başkanlarımızdan da talep edilmiş. Belediyemize ait olan ve kamuya ait olan yerlerde sıkıntılarımız var. Hastane konusunun belli bir standardı var. Belli bir yer olacak. Başta ilçe belediye başkanı olarak benim gayret etmem lazım. Benim derdim ve bir davam var. Büyük gayretler sonucunda 13 bin 500 metrekarelik yeri Sağlık Bakanlığımıza vermiş olduk. Bundan 10 gün öncede yıkımını gerçekleştirdik. Altını çizerek bir kez daha söylüyorum oranın yıkım maliyeti 700 bin TL. Kırım bedeli 400 bin TL’ye kadar inecekti ama biz orayı belediyemiz imkanı ile yıkmış olduk ve devletimize de katkı sağlamış olduk. Hastanenin durumu 75 yataklı yüzde 65’i tek kişilik 4 yıldızlı otel konforunda. 75 yataklı 2 yatak koyduğumuz zaman da 100 yataklı bir hastaneyi ilçemize kazandırmış olacağız. 75 yataklı hastanenin proje aşaması bitmek üzere, bakanlığımıza teslim edecekler. İnşallah 2018’in Mayıs ayı içerisinde biz hastanenin temelini atacağız. Bu da bir nevi müjdedir” şeklinde konuştu.

“2018-2019 yılında meslek yüksekokulumuz açılmış olacak”

İlçedeki eğitim konusuna da değinen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2018-2019 yılında meslek yüksekokulunun açılacağını vurguladı. İlçeler içerisinde Yahyalı’nın yüksekokul açmaya en yakın ilçe olduğunu dile getiren Başkan Öztürk, Meslek Yüksek okulu ile ilgili olarak da son aşamaya geldik. çevre ve şehircilik bakanımıza ve eski dönemde enerji bakanımıza teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki , rektörümüzü arayarak Yahyalı’daki okulun hangi aşamada olduğunu ve ne zaman açacağımızı kendileriyle istişare etti. İlçeler içerisinde Yüksekokul açmaya en yakın Yahyalı olduğunu ilettiler. Ben bunun da müjdesini vereyim, 4 tane okul üzerinden şuanda Prof. Dr. Nafiz Kahraman hocamız çalışıyor. Onunla ilgili bölümlerinde hem Kayseri kamuoyuna hem Türkiye kamuoyuna duyurmak isteriz. Enerji üzerine bir yüksekokul yakışır diye düşünüyorum. Meslek yüksekokulun altyapısı olan meslek lisesini de açmış olduk. Yaklaşık 100 bin TL’ye yakın belediyemizin katkısıyla atölye oluşturmuş olduk. Bu da bizim milli eğitime katkımız olsun. Meslek Yüksekokulunun çevre düzenlemesini bütçemizin nispetinde biz yapmış olduk. 2018-2019 yılında Meslek Yüksekokulumuz açılmış olacaktır” diye konuştu.

“2017’de 100 milyonluk yatırım var”

2017 yılı içerisinde ilçeye 100 milyon TL’lik yatırımın olduğunu bildiren Başkan Öztürk sözlerini şöyle noktaladı;

“2017 yılı Yahyalı Belediyemizin bütçesi 22 milyon TL’dir. Buradaki personelimizin maaşı, akaryakıtı tabi bunların içerisine dahildir. Totalde 2017 içerisinde defteri kapattığımız zaman 100 milyon TL’lik yatırım var. Doğalgaz, çevre düzenlemesi, tarım olarak ilçemiz 2017 içerisinde gerekli desteği gördü. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarlı bir ilçe olacağız.”

İHA