Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Barajda yanmış erkek cesedi bulundu

 Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan bir barajdan, kimliği belirlenemeyen yanmış erkek cesedi çıkarıldı. 

Barajda yanmış erkek cesedi bulundu
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Ağcaşar Barajı’nda, ihbar üzerine arama yapan jandarma ekipleri, yanmış erkek cesedi ile karşılaştı. Kıyıya çıkarılan cesette, uzun zamandır bulunamaması nedeniyle güneş yanıkları oluştuğu belirlendi. Ceset, yapılan incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Cesedin kimliğinin yapılan otopsinin ardından belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.