Barajda yanmış erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Ağcaşar Barajı’nda, ihbar üzerine arama yapan jandarma ekipleri, yanmış erkek cesedi ile karşılaştı. Kıyıya çıkarılan cesette, uzun zamandır bulunamaması nedeniyle güneş yanıkları oluştuğu belirlendi. Ceset, yapılan incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliğinin yapılan otopsinin ardından belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA