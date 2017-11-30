Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Öztürk'ten Kandil hediyesi

Yahyalı Belediyesi, ilçede “Panter” lakabıyla tanınan Mehmet Şen’e Mevlid Kandilinde boya sandığı hediye etti.

Başkan Öztürk'ten Kandil hediyesi
Belediye hizmet binası karşısında ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan Mehmet Şen’e Yahyalı Belediyesi tarafından alınan boya sandığı, Belediye Başkanı Esat Öztürk tarafından verildi.
Düzenlenen mini bir seremonide konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk “ Mehmet Şen nam-ı diğer “Panter” kardeşimiz aynı zamanda belediyede bizim koşumuz olur. Camdan baktığımız zaman, en fazla gördüğümüz esnaf kardeşimiz. Mehmet Şen kardeşimize yeni bir boya sandığı için söz vermiştik. Esnaf kardeşlerimiz ile beraber bugün mini bir seremoni ile belediyemizin hediyesi olan yeni sandığı, kardeşimize vereceğiz. Rabbim iyi günlerde, güzel günlerde kullanmayı nasip etsin, bol kazanç versin. İyi şartlarda ayakkabı boyatmak isteyen hemşehrilerimizi de buraya bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.
Yeni sandığını alarak kullanmaya başlayan Mehmet Şen’de gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Başkan Esat Öztürk’e teşekkür etti.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.