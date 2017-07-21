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Kadınlar, Yahyalı halısını gelecek nesillere aktaracak

Yahyalı Belediyesi, ilçenin unutulmaya yüz tutan önemli değeri Yahyalı halısını gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kadınlar, Yahyalı halısını gelecek nesillere aktaracak
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kadınlara Yönelik Temel Ve Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi" için AB projesi kapsamında açılan halı atölyesinde, kadınlar hem dokudukları halılarla ekonomiye katkı sağlıyor hem de kültürel bir mirası canlı tutmaya çalışıyor. 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Esat Öztürk, şunları kaydetti: 
''Kadınlara yönelik AB Projesi kapsamında halı dokuma kursumuzu açtık. Kursumuzun birinci etabı tamamlandı. Yirmi beş kadın burada hem kurs gördü hem de halı dokudu. Şimdi kursumuzun ikinci etabında 25 bayanımız kurs görüyor. Yahyalı halısı bizim çok önemli bir değerimiz. Diğer ilçelere fark attığımız önemli birkaç değerimizden birisi. Bu değerimizi unutturmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.'' 
Kurum Haberi
 
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