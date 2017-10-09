Kayseri Motosiklet Kulübü Yahyalı’ya gezi düzenledi

Yahyalı Belediye Başkan Esat Öztürk tarafından ilçe girişinde karşılanan motorcular, kazalara karşı farkındalığı artırmak için ilçe merkezinde tur attılar.



Yapılan etkinlikle ile ilgili konuşan Kayseri Motosiklet Kulübü Başkanı Ahmet Özdemir “ Son zamanlarda Kayseri’de ve Yahyalı’da artan motor kazalarına dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Ülkemizde, motosiklet kazalarının önlenmesi açısından lütfen biz motosikletlileri farkedin. Dört teker bedeni, iki teker ise ruhu taşır. Kaportamız olan bedenimizi fark edin. Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Beye bu konuda bize destek sözü verdi. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.



Kayseri Motosiklet Kulübünü Yahyalı’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, konuşmasındaYahyalı’nın doğal güzelleriyle motosiklet tutkunları için güzel gezi parkuru oluşturduğunu ifade ederek “ Başka bir yere bir defa gidersenizama ilçemize beş defa geleceğinizden eminim.” dedi. İlçede meydana gelen motor kazalarına dikkat çeken Başkan Öztürk; “Bizim Irmak Mahallesi üzerinde motora binen genç kardeşlerimiz, birkaç defa kaza yaptı. Kask kullanmadıkları için kazaların kötü sonuçları oldu. Bu alışkanlığı ilçemize kazandırmak adına bu etkinliği düzenledik. Belediye olarak, kask kullanımına özendirmek adına 15-20 adet kask alarak sizlerin de katılacağı bir organizasyonla dağıtmak istiyoruz. Yurtdışına gittiğimiz zaman, küçücük çocukların bile kask kullandığını görüyoruz. Ama bizde maalesef durum böyle değil. Türk insanı kadar hayatını hoyrat kullanan bir millet yok. Biz ölümden korkmayız, şehadete yürürüz ama zaman zaman söyledikleri gibi biz tesadüfen ölüyoruz, siz tesadüfen yaşıyorsunuz imajını silmemiz lazım” ifadelerini kullandı.



Etkinlik Derebağ Şelalesi’ne yapılan gezi ile son buldu.