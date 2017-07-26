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Resim öğretmeninden örnek çalışma

KAYSERİ'nin Tomarza İlçesi'nde Emin Urhan Ortaokulu'nda resim öğretmeni olarak görev yapan Ali Akkül, yaz tatilinde, okul içinde ve dışındaki duvarla Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Aşık Veysel, İbn-i Sina, Yunus Emre, Mimar Sinan, Mehmet Akif Ersoy ve Fatih Sultan Mehmet'in portrelerini çizerek, sözlerini yazdı.

Resim öğretmeninden örnek çalışma

Tomarza Emin Urhan Ortaokulu resim Öğretmeni Ali Akkül, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle tatil yapmayarak görev yaptığı okulun duvarlarını ücretsiz olarak yağlı boya ile boyadı. Resim Öğretmeni Akkül, okulun duvarlarına Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Aşık Veysel, İbn-i Sina, Yunus Emre, Mimar Sinan, Mehmet Akif Ersoy ve Fatih Sultan Mehmet'in portrelerini çizerek, sözlerini yazdı. Akkül, okuldaki çalışmasının bitirmesinin ardından tayininin çıktığı Çorum'un Uğurludağ İlçesi'ne gitti. Yapılan çalışmayla ilgili konuşan Tomarza Emin Urhan Ortaokulu Müdürü Uğur Yıldırım, "Resim öğretmenimiz Ali Akkül çalışmalarını tamamladığında gözlerimize inanamadık. Kendimizi sanki değişik bir okulda bulduk. Çalışmalarında bilime, sanata, tarihe ve edebiyata yer verdiği için kendisine çok teşekkür ederiz. Kendisi yaz tatilinde çalışmalarını tamamladı. Çorum ilinin Uğurludağ İlçesi'ne tayini çıkarak ilçemizden ayrıldı. Aynı gayret ve başarıyı yeni okulunda da göstereceğine inanıyoruz. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.



AA
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