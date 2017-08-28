Yahyalı bayrama hazır

Kurban Satış Pazarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk burada yaptığı açıklamada, tertemiz bir ilçede sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmek istediklerini belirterek Belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Öztürk, “Yahyalı Belediyesi olarak, geçen yıl kurban satışı yapan esnaflarımıza kurban satış pazarını daha sağlıklı bir hale getirmek için sözümüz vardı. Sözümüz doğrultusunda hayvan satış pazarımızın üzerini file ile kapatıyoruz. Pazarımızın aydınlatılması ile ilgili bir sözümüz daha vardı. Onu da yerine getiriyoruz. Ayrıca pazarımızın stabilize olan yolunu da asfaltladık. Hemşehrilerimiz buraya geldikleri zaman pazarımızı daha güzel, daha düzenli ve daha sağlıklı şartlarda görecekler. Bizde verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz.” dedi. Konuşmasına hayvan pazarında iki güzelliğin bir arada bulunduğu belirterek devam eden Başkan Esat Öztürk “ İnsanlarımız buradan aldıkları kurbanları pazarımızın hemen arkasında bulunan, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın çıkardığı yönetmeliğine uygun hale getirdiğimiz Mezbaha ’da kestirebilecekler. Mezbahanın yanı sıra ilçemiz içerisinde hal bölgesini kurban kesim noktası belirledik” dedi.

İlçe halkının tertemiz bir ilçe güzel bir bayram geçirmesi ve sağlık bir ortamda kurban kesmeleri için çalışmalarına devam eden belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne teşekkür eden Başkan Öztürk, “On iç mahallemizde arefe gününe kadar poşet dağıtımını yapmış olacağız. Benim hemşehrilerimden bir ricam var. Biz çevreci bir belediyeyiz. Çevremiz bize emanet. Hemşehrilerimizin bu emanete sahip çıkmaları lazım. Bu bayram içli bir bayram. Temizliğe dikkat etmemiz lazım. O nedenle vatandaşlarımızın hem sakatatlarını hem de etlerini dağıttığımız poşetlere koyarak taşımalarını istiyorum. Hemşehrilerimize güveniyorum. Bize bu konuda yardımcı olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Başkan Öztürk, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı genelge doğrultusunda evlerinin önünde kurban kesen vatandaşlara ikazlarda bulunacaklarını, buna uymayanlara ceza-i müeyyide uygulanacağını belirtti.

Yaklaşan arefe ve bayram dolayısıyla tüm hemşehrilerinin bayramını kutlayan Başkan Esat Öztürk, “Cenab-ı Allah birlik, dirlik içerisinde nice bayramlara bizleri kavuştursun” diyerek sözlerini tamamladı.

