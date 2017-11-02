Yahyalı Belediyesi’nde arsa satışı

İlçenin Yeni Sanayi bölgesinde bulunan 5 adet dükkân arsasını satışa çıkaran Yahyalı Belediyesi, ihaleden 672 bin TL gelir edildi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Başkanlığında toplanan Belediye Encümeni huzurunda, açık arttırma usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, gerçek ve tüzel katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

İhale sonrasında değerlendirmelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk “ Dükkân arsası için ihaleye giren herkese, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplamda 672 bin TL tutarında bir gelir, belediyemizin kasasına girmiş oldu. Buradan elde edilen gelir tabiki ilçemize hizmet olarak geri dönmüş olacak. Allah nasip ederse, doğal gaz ilçemize geliyor. İlçemiz bir kaç tık daha yukarı çıkmış olacak. Meydan projemizin de tamamlanmasıyla burası, bir cazibe merkezi haline gelecek. İnşaallah ilçemize gelenlerin artmasıyla esnafımızın da yüzü gülecek. Zaman zaman düzenlediğimiz etkinliklerin esnaf kardeşlerimize olumlu etkileri oluyor. Bu yıl Kayseri ve çevre illerden ayrıca da yurt dışından ilçemize 150 bine yakın turist geldi. Biz hem evlatlarımıza hem de gelen misafirlerimize iyi bir ilçe göstermek adına çalışıyoruz. İnşallah ilçede iz bırakacak eserler yaparak, insanlarımızın duasını almak istiyoruz. Esnaflarımız bu ilçenin lokomotifi. Ellerinin emeklerini, alınlarının terlerini eve götürüyorlar. Sizin kazançlarınız daha kutsal olduğuna canı gönülden inanıyorum. İnşaallah, 2018 yılı içerisinde Sanayi bölgesinde çevre düzenleme çalışmamız olacak.” şeklinde konuştu.