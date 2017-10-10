Yahyalı Belediyesinin eğitim destekleri devam ediyor

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü bu kez de ilçenin Gazibeyli Mahallesi’nde bulunan Mustafa Koyuncu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde parke döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı.



Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “ Fen İşleri Müdürlüğümüz olarak,Mustafa Koyuncu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenleme çalışması yapıyoruz. Daha önce ilçemizdeki diğer okullarımızda çalışmalarımız olmuştu. Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi, Mustafa Koyuncu Fen Lisesi, YİBO ve Necati Kurmel Lisesi’nde çeşitli güzelliklerimiz oldu. Biz çevre düzenlemesi konusunda milli eğitimeelimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş derler. Düzenleme sırası en son kendi mezun olduğum okula gelmiş oldu. Şuan öğrencilerimizin rahatlıkla gezebileceği, oynayabileceği şekilde düzenleme yapıyoruz. bu bölgedeAnadolu İmam Hatip Kız Lisemiz, 200 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdumuz bulunuyor. Burası adeta bir kampüs gibi olacak ve yaptığımız işinde önemi daha iyi anlaşılmış olacak. Kurum olarak Milli Eğitim ile dayanışma halindeyiz. Bu çalışma ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün ve Okul Müdürümüzün taleplerini yerine getirmiş oluyoruz. Bazen talep etmeden de biz hizmetgötürüyoruz. Biz sadece okullara değil, hastanemize ve camilerimize de güzellik yapıyoruz. Bu ilçe bizim, bu vatan bizim. Biz hizmet etmeyi seviyoruz. Öğrencilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı’ da Yahyalı Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalardan ve Milli Eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Esat Öztürk’e teşekkür etti.