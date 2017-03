Yahyalı'da kadınlar ekonomiye can verecek

Kadınların meslek sahibi olması ve ekonomiye kazandırılması için kurulan Gümüş İşlemeciliği ve Halı Dokuma atölyelerinde 50 kadın kursiyer eğitim almaya başladı. Toplamda 100 kadının eğitim alacağı atölyeleri ziyaret eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, burada yapılan çalışmalardan oldukça memnun kaldı.İlk olarak halı dokuma atölyesini ziyaret eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yapılan dokumaları yakından inceledi. Yahyalı Halısı'nın dokunduğu atölyede kursiyerlerle sohbet eden ve tezgah başına geçerek Yahyalı Halısı dokuyan Başkan Öztürk burada yaptığı açıklamada, unutulmaya yüz tutmuş bir değeri tekrar canlandırmaya çalıştıkları için mutlu olduklarını belirterek, " Yahyalı’ da Kadınlara Yönelik Temel Ve Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi AB Projesi kapsamında, şuan unutulmaya yüz tutmuş değerimiz Yahyalı Halısını canlandırmak için kurduğumuz atölyedeyiz. Burada 25 kadınımız, hem istihdam adına, hem de unutulmaya yüz tutmuş değerimizi gün yüzüne çıkarmak için çalışıyorlar. Bir yerel yönetici olarak bu projeyi çok önemsiyorum. Eskiden Yahyalı'daki evlerin yüzde 90-95'i adeta fabrika gibi halı üretirlerdi. Yahyalı Halısı, dünyaca ünlü, çok kıymetli bir değerimiz. Amerika'dakiler, Avrupa'dakiler bu değerimizi çok daha iyi biliyorlar. Her ne zaman fabrika halısı çıktı, maalesef bu değerimiz yok olmaya yüz tuttu. İnşallah, bu değerimizi ayakta tutmak için, kadınlarımız iştahlı. Atölyemizdeki 25 tane tezgahımızda, 25 tane değerimiz dokunacak. Burada dokunan halılarımızı gelen misafirlerimize, dostlarımıza hediye edeceğiz. Projelerde genelde sürdürebilirlik önemli. Yoksa kısa vadeli projeler, çok önemsenmez. Bende önemsemem. Bu projeyi sürdürme konusunda burası alt yapımız olsun, kooperatifleşelim. Bu değerimizi de ayakta tutmuş olalım" diye konuştu.Halı Atölyesinden, Gümüş İşlemeciliği Atölyesine geçen Başkan Esat Öztürk, burada yapılan çalışmalar hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Atölyede kadınlar tarafından yapılan ürünleri inceleyen Başkan Öztürk ve eşine, kursiyerler tarafından kolye ve yüzük hediye edildi. Burada konu ile ilgili açıklamalar yapan Başkan Öztürk " Bu atölyemizde 50 kadınımıza el becerilerini geliştirmek, ekonomilerine katkı sağlamak için gümüş işlemeciliği kursu veriliyor. Kadın kardeşlerime kursumuza iltifat edip, geldikleri için teşekkür ediyorum. Burada yaptıkları el emeklerini, göz nurlarını, ekonomilerine de katkı sağlaması amacıyla sergileyeceğiz. Yeter ki kadınlarımız el becerilerini geliştirsinler. Biz, ekonomik açıdan üretken bir toplum olmak istiyoruz. Bizim için en önemlisi üretim, üretim, üretim. Tüketim toplumu, her zaman yok olmaya mahkumdur. Üreten insanlar, şuanda zirveye oynuyorlar. Biz, kadımızla, erkeğimizle, gencimiz ve yaşlımızla üreten bir toplum olmak zorundayız. Belediye olarak bizde AB Projesi kapsamında, 137 Bin Euro'luk, 535 Bin TL'ye tekabül ediyor, bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Kadınlarımız burada öğrendikleri ile hem hem ticarete hem de aile ekonomisine katkı vermek isterlerse ben her zaman yardıma hazırım. Onlara yer gösterebiliriz. Burası kurs amaçlı bir yer ama bundan sonra üretim amaçlı yer isterlerse ben kendilerine atölye sözünü şimdiden veriyorum. Yahyalı bir turizm ilçesi. İstikbal'de Yahyalı'nın durumunu iyi görüyorum. Buraya gelen insanlarımız, Yahyalı'da hem doğal güzellikleri görmüş olsun, hem de giderken ilçemizin halısını, kilimini, meyvemizi ve diğer ürünlerimizden götürsünler. Biz ilçemizde ürün satış noktaları oluşturmak istiyoruz. Şu anda hazır. Ben kadınlarımıza gayret gayret, üretim üretim diyorum." şeklinde konuştu.