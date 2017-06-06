Yahyalı'da kardeşlik sofrası Gazibeyli'de kuruldu

On bir ayın sultanı Ramazan'ın manevi havasını ilçe halkıyla birlikte yaşamak isteyen Yahyalı Belediyesi, Gazibeyli Mahallesi'nde kurduğu 400 kişilik iftar sofrasıyla iftar sevincini vatandaşlarla birlikte yaşadı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk iftar öncesinde bütün masaları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Ezan okunmasıyla birlikte dualarla vatandaşlar orucunu açtı.

İftar sonrasında mahalle sakinlerine konuşan Başkan Öztürk “ Sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde bir ramazana daha bizleri kavuşturduğu için, Cenab-ı Allah’a hamd ediyoruz. Ben bu sofraya meleklerin dahi gıpta ettiğine inanıyorum. Bu soframız sevgi ve kardeşlik sofrası. Soframızın, Peygamber Efendimizin, sahabelerin, evliyaların ve başta da Cenab-ı Allah’ın hoşuna gittiğine inanıyorum. Burada kardeşlik var, burada sevgi var, bereket var. İşte Ramazan budur. Cenab-ı Allah ilçemizde sevgiyi, kardeşliği hiçbir zaman eksik etmesin. İnşaallah nice nice ramazanlarda bugünleri görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ’ da konuşmasında iftar sofrasında bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek “ Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Ramazan Ayı maneviyatı çok yüksek bir ay. Bu geceleri hep birlikte idrak ediyoruz. Kardeşliğin, sevginin, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin en üst seviyede yaşandığı bir aydayız. Allah bu birlikteliğimizi daim etsin. Devletimiz, milletimiz güçlü oldukça bu milletin yapamayacağı şey yoktur. Bu sofrada bizleri buluşturan kıymetli belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İftar yemeğinin ardından hep birlikte akşam namazı kılındı.